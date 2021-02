AstraZeneca-vaccin geschikt voor zwangere vrouwen en risicopatiënten tot 55 jaar

Het AstraZeneca-vaccin is geschikt om toe te dienen aan zwangere vrouwen en werkzaam bij volwassenen tot en met 55 jaar, ook als zij onderliggende aandoeningen hebben, zegt de Taskforce Vaccinatie. Ze baseert zich daarvoor op nieuwe adviezen van de Hoge Gezondheidsraad. Die zegt dat wie een sterk verlaagde immuniteit heeft wel beter een vaccin van Moderna of Pfizer krijgt. Dat heeft te maken met de aard van die vaccins. Pfizer en Moderna zijn zogenoemde mRNA-vaccins die het immuunsysteem sterker stimuleren. Voor wie lijdt aan longkanker of op een transplantatie wacht, zijn die vaccins doeltreffender.

Momenteel blijft de leeftijdsgrens van het AstraZeneca-vaccin in ons land op 55 jaar. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het vaccin ook geschikt voor wie ouder is dan 65 maar de Hoge Gezondheidsraad wacht nog op meer gegevens alvorens te beslissen of ze de leeftijdsgrens gaat verhogen.