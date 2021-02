Child Focus wil met Campagne "Iedereen een Max" een vertrouwenspersoon voor elk kind

"De rode draad doorheen de dossiers van weggelopen kinderen of kinderen die seksueel uitgebuit worden, is dat die kinderen heel vaak alleen staan", zegt Heidi De Pauw van Child Focus. "Ze worstelen met problemen en vragen waarmee ze bij niemand terecht kunnen. Ze blijven zitten met hun problemen, waardoor die problemen zich opstapelen of erger worden en ze zoeken geen hulp. Vandaar dat wij elk kind een Max willen bezorgen, een vertrouwenspersoon die er altijd is om te praten. Op die manier doen we aan preventie en vermijden we grotere problemen."