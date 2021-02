Colombiaanse broers vinden elkaar 32 jaar na ontvoering terug: "Ik wou altijd mijn biologische familie terugvinden" 

Jaren later, in 1994, kwam de vermoedelijke ontvoerder naar hun huis. Hij beweerde dat de stiefvader van de broers hem had gevraagd om Jhonatan mee te nemen en dat Jhonatan geadopteerd was in de Verenigde Staten (wat niet klopte).

Juan vond later via sociale media de vermoedelijke ontvoerder van zijn broer nog eens terug, maar de man overleed nog voor ze elkaar konden ontmoeten. Uiteindelijk bood een bedrijf een DNA-test aan, in de hoop dat ze zo een match konden vinden. En dat werkte. In 2019 kreeg Juan een bericht van een toen 34-jarige advocaat in Noorwegen, die vertelde dat hij op 4-jarige leeftijd geadopteerd werd en zijn biologische familie zocht. "Het DNA-resultaat zegt dat jij mijn halfbroer, nonkel of neef bent", schreef hij.

Juan trok daarop in januari van vorig jaar naar Noorwegen om Jhonatan -die daar de naam John had gekregen- te ontmoeten. De twee broers keerden daarop samen terug naar Colombia, waar ze uiteindelijk door de coronacrisis en de gesloten grenzen lange tijd samen moesten (of zeg maar: konden) blijven.

Jhonatan ging er Spaans studeren en kon er alle verjaardagen die hij gemist had, inhalen. Samen met zijn moeder. "We kunnen nooit de 32 jaar die we hebben gemist, inhalen", vertelt hij daarover. "Maar we kunnen de volgende 32 jaar wel de meest fantastische momenten van ons leven maken."