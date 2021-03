Hovense tatoeëerder opgelucht dat niet-medische contactberoepen officieel mogen heropenen

De tatoeagewinkel in Hove zal waarschijnlijk wat later opengaan door verbouwingen. "We wisten niet exact wanneer we konden heropenen, en ik wilde niet zitten niksen, dus heb ik besloten om de winkel te verbouwen. We kunnen dus wellicht pas een maand later opengaan", vertelt Raf. "Enerzijds is dat wat zuur, maar anderzijds ben ik ook wel heel blij voor alle andere collega's."