Contactberoepen mogen maandag weer open. Tattoeëerder Tom Maassen: “Klanten willen nu grotere tattoos om hun schade in te halen”

Tom Maassen uit Sint-Truiden kan niet wachten om maandag opnieuw aan de slag te gaan. Vier maanden lang heeft hij stil gelegen. Ook de klanten zijn blij. Want Tom heeft een wachtlijst van een jaar. Wie aan de beurt was bij het begin van de lockdown had echt wel pech. Er is alvast een trend zichtbaar voor Tom: mensen nemen wat ze kunnen krijgen en gaan voor grotere tatoeages.