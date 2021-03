Schoonheidsspecialiste Karen uit Assebroek kijkt uit naar heropstart op 1 maart: "Ik was niet altijd het zonnetje in huis, het was uitzichtloos"

De zaak van schoonheidsspecialiste Karen De Bondt uit Assebroek is dicht sinds november. Maandag start ze weer op. "Heel wat klanten heb ik toch nog gehoord de voorbije maanden. Ze belden om te horen hoe het was of vroegen informatie aan de telefoon, bijvoorbeeld over hun nagels die veel te lang werden. Het deed mij deugd om te horen dat het vertrouwen er nog is, want eerlijk gezegd, ik was zelf niet altijd het zonnetje in huis. Het was uitzichtloos. Nu we weten dat we maandag weer open mogen, is het zalig."