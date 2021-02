Corona-uitbraak in AZ Damiaan in Oostende is onder controle: "We hebben alle patiënten en personeelsleden getest"

De covidafdeling van het ziekenhuis lag de voorbije weken overvol. Zowel patiënten als medewerkers raakten besmet met het virus. "We hebben 2 grote maatregelen genomen om de crisis onder controle te krijgen", vertelt communicatieverantwoordelijke Kevin Mollet. "Enerzijds voerden we een opnamestop in. We namen geen patiënten meer op om te overnachten. Zij werden naar ziekenhuizen in de buurt doorverwezen. Daarnaast hebben we alle patiënten die al in het ziekenhuis lagen én alle personeelsleden getest. Dat waren 1.500 testen in totaal."