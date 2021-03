Dialectwoorden over fietsen vaak uit de Franse taal: "Soupape, vitesse, vélo en dérailleur"

Veel onderdelen van een fiets hebben in verschillende dialecten woorden die duidelijk uit het Frans komen. Dat blijkt ook uit de woorden waarover luisteraar Paul vertelde op Radio 2 Oost-Vlaanderen: "Een 'fource' (voorvork), een 'bracket' (trapas) en een 'kopserie' (balhoofd). Die laatste is heel belangrijk, want anders kan je het stuur niet draaien", lacht hij. En dat veel van die woorden uit de Franse taal komen, is niet verwonderlijk volgens Véronique Detier van het Instituut voor de Nederlandse Taal. "De fiets werd bekend in de tijd dat het Frans in onze contreien nog zo belangrijk was."