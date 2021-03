Dierenpolitie in Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken breidt stevig uit

Nieuw is ook dat er een dierenwelzijnsadvies komt waar inwoners tips kunnen krijgen over het correct verzorgen van hun dieren. “Bij de politie is het al jaren een gewoonte om diefstaladvies te geven. Dat gaan we nu ook doen voor dierenwelzijn”, aldus korpschef Provost. “We gaan de mensen tips geven over hoe ze de leefomstandigheden van de dieren nog kunnen verbeteren.”

Soms krijgt de politie wel eens een melding van een bezorgde inwoner over bijvoorbeeld een paard dat in de winter in een wei staat. Steve Wauters van de dierenpolitie: “Toen we ter plaatse kwamen, was er wel degelijk beschutting voor het paard, dus alles was in orde. Nu gaan we een attest geven aan de eigenaar dat hij kan ophangen zodat iedereen weet dat het dier niet verwaarloosd wordt.”