Vlaamse burgemeesters zien eenzaamheid pieken door corona: "Mensen kwijnen weg, maar we staan machteloos"

Er is al een stortvloed aan initiatieven geweest om voor verbondenheid te zorgen in deze moeilijke tijden. Want dat het voor veel mensen moeilijk is, stellen de burgemeesters als geen ander vast. Zij voelen goed aan wat er leeft bij hun inwoners. En ze winden er geen doekjes om: er is veel meer eenzaamheid nu we met z’n allen al een jaar moeten afstand houden en sociaal contact mijden. 92% van de burgemeesters zegt dat de eenzaamheid van de inwoners is toegenomen door de coronacrisis. En zo goed als alle gemeenten in Vlaanderen nemen initiatieven om daar wat aan te doen. Dat blijkt uit de grote rondvraag van Radio 2 en de UGent.

BEKIJK - Christian Gillé is een van de zorgambassadeurs in Huldenberg. Ze bezoekt Gabby Langsberg (79), die vertelt dat ze eenzaam is (lees voort onder de video):