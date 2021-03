Fietsende flyerbezorger Julien en z'n helpende hand Maria verlaten Zemst: "Ik verdeelde 10.000 flyers per week" 

Het koppel is eigenlijk afkomstig uit Eeklo en is ondertussen 66 jaar getrouwd. “Eerst woonden wij in Neder-over-Heembeek, daarna in Vilvoorde en dan zijn we naar hier verhuisd omdat Julien beroepsmilitair was. Hij was onder meer gestationeerd op de NATO in Evere, en omdat die afstand te groot was, zijn we hier komen wonen", zegt Maria.

Julien is op z'n 56ste met pensioen gegaan en maakte van folders rondbrengen al snel z'n hobby: "Je moet iets doen, en daarom ben ik begonnen met het rondbrengen van flyers. En ik deed dat voor iedereen, zonder één uitzondering te maken. Tot mijn tachtigste. Op een week deed ik alle bussen van Zemst, en dan nam ik mijn fiets mee in de wagen en reed ik van het ene dorp naar het andere, om ook daar mijn ronde te doen. Ik verdeelde zo'n 10.000 flyers per week", zegt hij trots.