Gaat time-out van een week het verschil maken? Van Gucht: "Misschien verstrengen in plaats van versoepelen"

De mensen uit de medische sector en de virologen juichen de beslissing van het Overlegcomité toe. Viroloog Steven Van Gucht van Sciencano zegt dat hij geschrokken is van het aantal ziekenhuisopnames dat gisteren is vastgesteld.

"Het was een verrassing dat we gisteren iets meer dan tweehonderd ziekenhuisopnames hadden op een dag. Ik schrok er zelf van. Dat is geleden van december dat we dat nog gezien hebben en het is een abrupte stijging", zegt Van Gucht.

"De voorbije weken waren we cijfers gewoon tussen de honderd en honderdvijftig ziekenhuisopnames per dag, gemiddeld 120 tot 125. Dan plots 200, dat is slikken. Dan weet je dat er iets gaande is. Dan is het zeker niet het moment om versoepelingen toe te staan. Het is goed dat men nu tijd neemt om de zaak te herbeoordelen en om te zien wat er moet gebeuren. Misschien moeten de teugels wat strakker gaan trekken in plaats van te versoepelen."