Dilbeek stopt met papierophaling door jeugdverenigingen

De intercommunale Intradura zal binnenkort instaan voor de papierophaling in Dilbeek, maar om de jeugdverenigingen toch nog een centje te laten bijverdienen, is de gemeente op zoek gegaan naar een drietal alternatieven. "Een eerste zaak waar we aan denken is een controle naar de bewegwijzering en de toegankelijkheid van onze toeristische of recreatieve wandel- en fietsroutes", zegt schepen Anneleen Van den Houte (N-VA). "Een tweede zaak is het onderhouden van onze speel- en sportplekjes in de wijken. En ten derde is er nog de huis aan huis bedeling van infobrochures en dan voornamelijk de vrijetijdskalender."

Voor deze zes opdrachten wordt er per betrokken vereniging een forfaitair bedrag van 6.000 euro per jaar voorzien. De papierophalingen blijven wel nog doorgaan in de huidige vorm tot juli 2021.