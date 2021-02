Gentse bibliotheek geeft Pippi Langkous dan toch geen label dat waarschuwt voor racisme

Gisterenavond was er op de Gentse gemeenteraad een themacommisie rond dekolonisering. Een tijd geleden had het stadsbestuur een werkgroep aangeduid die ging bekijken hoe de stad kan omgaan met het koloniaal verleden. De werkgroep heeft op de commissie een rapport voorgesteld en de stad heeft de ideeën besproken. "Een van de voorstellingen ging over het anders omgaan met bibliotheekmaterialen. Ze wilden labels aanbrengen die de lezer waarschuwt voor racistische inhoud. We hebben besloten daar niet op in te gaan", vertelt schepen voor cultuur Sami Souguir (Open VLD). "We gaan uiteraard ook geen censuur toepassen of boeken verwijderen uit het aanbod."