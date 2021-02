Graspop gaat ook dit jaar niet door: "Liever een jubileumwaardige editie in 2022 dan een flauw afkooksel deze zomer"

De organisatie heeft er bewust voor gekozen om de eer aan zichzelf te houden. Het Franse festival Hell Fest, dat in hetzelfde weekend als Graspop zou doorgaan en veel bands deelt op de affiche, kondigde eerder al aan dat zij een jaartje overslaan. "Dan is het voor Graspop heel moeilijk om de artiesten toch naar België te krijgen. Heel veel bands zijn ook bereid om te schuiven naar 2022 en we moeten dan ook de eer aan onszelf houden. 2021 gaat dus niet lukken, maar we zullen er in 2022 met een jubileumwaardige editie staan. Vier dagen lang en beter dan een flauw afkooksel in 2021, want dat zou niet eerlijk zijn."



Alle aangekochte tickets blijven geldig tot 2022, tickethouders zullen binnenkort een bericht ontvangen van Ticketmaster. "Als mensen een geldige reden hebben om niet naar het festival te komen, dan gaan we dat uiteraard bekijken om die tickets terug te betalen."

De organisatie van Graspop bekijkt wel de mogelijkheden om toch iets te ondernemen deze zomer. "Dat zal een beetje afhangen van de evolutie van de komende weken, maar we bekijken de mogelijkheden, al zullen het dus niet de vier dagen festival zijn die we gewoon zijn."