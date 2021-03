Grimbergse schoonheidsspecialiste maakt zich klaar voor honderden klanten

Omdat het allemaal zo veilig kan verlopen, was Evita het niet eens met de sluiting. “We werken al de hele tijd veilig en er is geen sprake van besmettingen in salons. Het was zwaar om niet te kunnen werken, maar uiteraard gaat gezondheid boven alles”, zegt Evita. Gelukkig heeft ze trouw cliënteel. "Via social media mocht ik wel verzorgingsproducten verkopen en zo heb ik ook nieuwe klanten kunnen aantrekken”, legt ze uit. “Maar we zijn in totaal meer dan 6 maanden gesloten geweest. Dat was heel hard."