Grote brand in Sint-Pieters-Leeuw legt minstens twee bedrijven in de as

Rond 21u45 kreeg de brandweer van de zones Brussel en Vlaams-Brabant West een oproep binnen over de brand. Eens ter plaatse sloegen de vlammen al uit het dak waardoor er meteen om versterking werd gevraagd. De dakplaten van de loods in de Eugène Ghijsstraat bevatten asbest. Het staat dus zo goed als vast dat er door de brand asbest is vrijgekomen in de lucht. Omwonenden die in een straal van 500 meter rond de brand wonen, moesten daardoor de hele nacht ramen en deuren dicht houden. Die maatregel is nog steeds van kracht.

"Er zijn een twintigtal bedrijven die hier een stuk van de loods huren", vertelt één van de huurders die ter plaatse kwam kijken naar de brand. "Voor zover ik het van hier kan inschatten, is de brand ontstaan in een loods waar meubels worden gemaakt. De brand is daarna overgeslagen naar een bedrijf dat gespecialiseerd is in sanitair."