Giulia (5) uit Genk deelt tekeningen en koekjes uit met zelfgebouwde hartjesmobiel: “Vleugje liefde voor iedereen”

Veel mensen waren aangedaan door Giulia’s vrolijke verschijning en namen de tijd voor een gesprek. "Omdat er zulke ontroerende ontmoetingen uit voortkwamen, besloten we dit voortaan vaker te doen. We bouwden een bolderkar om tot hartjesmobiel zodat we nog meer liefde met ons kunnen meesleuren in de vorm van tekeningen, koekjes en ballonnen.”