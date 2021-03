Hoteluitbater uit Melle is dankbaar dat de Omloop doorgaat in coronatijden: "De koers houdt ons overeind"

De Ganck ontvangt niet alleen steevast wielrenners in zijn hotels, in het verleden was hij ook de vaste kok van de nationale wielerploeg. "Ik ben daar heel toevallig ingerold. Ik had de Ronde van Frankrijk, de Giro en de Vuelta al gedaan als kok. Maar dat ik met de nationale ploeg mee mocht naar de wereldkampioenschappen, dat komt door Eddy Merckx die wat te veel had gedronken", lacht hij. "Merckx was ooit eens een dag te vroeg op hotel gearriveerd. Dus kwam hij die avond nog wat drinken. Na een whiskey of 3 zei hij tegen mij: "Ik neem jou mee naar Japan". Ik dacht het dronkenmanspraat was, maar een week later kreeg ik effectief een telefoontje. En dan heb ik dat 12 jaar lang gedaan."