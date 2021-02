Romantische maretak zeldzaam in Oost-Vlaanderen, maar Lebbeke wil dat veranderen: "We kunnen nooit genoeg kussen"

Als je aan maretak denkt, dan denk je misschien wel automatisch aan de tak die boven een voordeur hangt waaronder verliefde stelletjes elkaar kussen. Of je denkt misschien aan de druïde Panoramix uit de stripreeks Asterix en Obelix die de maretak gebruikt in een soep die onoverwinnelijk maakt. Dat laatste is maar fictie, maar in het echte leven bestaat de plant echt. De meeste maretakken in België zijn te vinden in de provincie Limburg en in de omgeving van Leuven in Vlaams-Brabant. In Oost-Vlaanderen is dat eerder zeldzaam.