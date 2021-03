Intendant moet draagvlak creëren voor het Ventilus-project: "De klemtoon ligt op het informeren"

De weerstand is nu vooral terug te vinden in Zedelgem en de gemeenten langs de E403, waar eventueel de nieuwe hoogspanningslijn zou komen. Demir is van mening dat er geen verdere stappen mogelijk zijn in het dossier, zonder eerst extra overleg te plegen met de verschillende belanghebbenden. Op die manier wil ze het vertrouwen winnen. Daarnaast moeten er heldere antwoorden komen op alle concrete vragen van de lokale besturen en de informatie moet op een heldere manier tot bij elke betrokken burger te brengen. Demir kreeg daarvoor steun van de Vlaamse regering om een intendant aan te stellen. Dat is een neutraal figuur, die in alle onpartijdigheid in overleg gaat met alle betrokkenen en op zoek gaat naar heldere antwoorden op alle vragen. "De klemtoon ligt hierbij op informeren en niet op overtuigen", zegt Demir.

"Een versterking van het hoogspanningsnet in West-Vlaanderen is belangrijk, net als hernieuwbare energie dat is. Maar dat wil niet zeggen dat er voorbij gegaan moet worden aan de, vaak terechte, bekommernissen van omwonenden en lokale besturen. De intendant die we weldra zullen aanstellen, moet de bezorgdheden noteren en ervoor zorgen dat er rekening gehouden wordt met die bezorgdheden. Alleen door open en transparant met elkaar om te gaan, kan het vooropgestelde project stappen vooruit zetten", besluit Demir.