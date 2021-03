Jette vervangt betonnen rotonde door een regentuin: "Gedaan met wateroverlast"

"Dit was hier vroeger een rotonde in beton en we hebben dit heraangelegd als een groen pleintje met een regentuin", vertelt schepen van Jette, Bernard Van Nuffel (Ecolo). "Het is een tuintje met een gracht rond, waardoor de regen kan infiltreren in de grond en zo voorkomen we wateroverlast. In de lager gelegen straten hebben we al vaker overstromingen gehad, en sinds de regentuin er is, hebben we daar geen last meer van."