Limburgse apothekers willen vaccineren: "Opkomst is groot om opleiding te volgen"

In eerste instantie worden de apothekers opgeleid om een coronavaccin toe te dienen, maar later kan het ook gaan om andere vaccins, zoals het griepvaccin bijvoorbeeld. De bedoeling is om de vaccinatiegraad bij de bevolking te verhogen, zegt Joeri Vandijck: "We merken dat er in andere landen in Europa, waar apothekers al worden ingeschakeld in het vaccinatiecircuit, de vaccinatiegraad sterk verhoogd is. Dat is toch de doelstelling."