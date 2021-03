Maaseikse mountainbikeclub maakt bikepark van terrein waar familie Everts nog gecrosst heeft

"De Koel" in Neeroeteren is het terrein waar crosslegendes Harry en Stefan Everts ooit nog hebben gecrosst. Maar er mag op die plek al jaren niet meer met de motor gereden worden. Het terrein wordt nu een bikepark voor mountainbikers.

Mountainbikeclub OMC uit Opoeteren heeft na 10 jaar nood aan een vaste trainingslocatie. En dat wordt dus "De Koel" in Neeroeteren. De club heeft subsidies aangevraagd bij Sport Vlaanderen om het parcours op te knappen. Clubvoorzitter Werner Hilven: "Er zijn in Limburg wel veel routes voor recreatieve mountainbikers. Maar competitierenners hebben nu niet veel locaties met technische hindernissen." En net daar gaat de club nu voor zorgen op dit terrein. Er is wel nog heel wat werk aan de winkel voor er effectief gemountainbiket kan worden.

Het bikepark sluit ook aan op het mountainbikeroutenetwerk van de Duinengordel.