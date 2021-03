Mechelaars kunnen gratis elektrische bakfiets uittesten: "Goed om drempels weg te werken"

Mechelaars die interesse hebben, kunnen vanaf 19 maart gratis een elektrische bakfiets reserveren via de website van de stad. Er zit een kinderzitje in met gordels en er is een regenkap. De bakfiets moet worden afgehaald bij 't Fietsatelier en zal na elk gebruik worden klaargemaakt voor de volgende gebruiker. Er wordt een waarborg van 100 euro gevraagd.