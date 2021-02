Piano staat te koop in kringwinkel voor 60 euro, maar blijkt  tienduizenden euro's waard te zijn

Veerle kocht de piano voor slechts 60 euro. "Ik had Thomas Boodts van Pleyel opgebeld. Hij wist me te vertellen dat er in Frankrijk een gelijkaardige piano was verkocht voor 18.000 euro. Die piano had wel een restauratie nodig van 300 uur", legt Veerle uit. "Maar mijn piano is ook historisch veel waard, want daar zitten alle originele stukken nog in. Momenteel klinkt hij vals maar met één stembeurt is dat verholpen."