"Code rood" voor wereldwijde klimaatplannen: "Zitten aan 1% minder uitstoot tegen 2030 in plaats van 45%"

Met wat nu op tafel ligt, komen we nog niet in de buurt van waar we zouden moeten staan in 2030, waarschuwt de VN: "Dit jaar kan onze klimaatambities maken of kraken. De wetenschap is duidelijk: om de opwarming op anderhalve graad te houden, moeten we tegen 2030 onze uitstoot met 45 procent verminderen tegenover 2010. Ons rapport van vandaag is een rood alarmsignaal voor onze planeet. De verschillende landen komen nog niet in de buurt van de ambitie die nodig is", waarschuwt VN-baas Antonio Guterres.