Moorslede krijgt er een extra stukje tuin bij: "Het wordt een parkje in het centrum van Slypskapelle. Dat zal wel aantrek hebben" 

Heb jij in deze coronatijden ook al meerdere keren hetzelfde wandeltochtje gemaakt? Dan is er alvast voor de Moorsledenaren goed nieuws. Zij krijgen er een extra stukje groen bij. "Een nieuw parkje in het centrum van het dorp", zegt schepen Nessim Ben Driss (Visie). Mensen gaan meer en meer fietsen en wandelen. Dankzij het openstellen van de tuin komt er een mooi stukje groen bij."