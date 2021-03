Niel bouwt opleidingscentrum ViTalent voor farma- en biotechbedrijven: primeur in Vlaanderen

In het Wetenschapspark in Niel komt een opleidingscentrum voor farma- en biotechbedrijven, ViTalent. Studenten en werkzoekenden kunnen er een praktijkopleiding krijgen, ervaren medewerkers kunnen er zich bijscholen. "Nu gebeurt de praktijkopleiding in de farma- en biotechindustrie vaak in de bedrijven zelf, maar in Niel wordt alles gebundeld", zegt Veerle Van der Linden, algemeen directeur van ViTalent.