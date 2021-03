Nieuw zwembad in Sint-Truiden gaat op 2 april open

Het Bloesembad, zo zal het nieuwe zwemcomplex van Sint-Truiden heten. Het komt in de plaats van het oude zwembad, dat er 40 jaar heeft gestaan. Het nieuwe zwembad heeft een sportbad, met een beweegbare bodem. Schepen van sport Jurgen Reniers (CD&V): "Daardoor kan je er ook met senioren of zorgbehoevenden watersport beleven." En daarnaast is er ook een subtropisch gedeelte, met glijbanen en een kinderbad en een wellness met ondermeer een zoutwaterbad.