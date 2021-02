Opnieuw meer dan 300 schoolmeisjes ontvoerd in Nigeria

Een grote groep gewapende mannen drong een school binnen in de staat Zamfara, in het noorden van Nigeria. Gewapende mannen vielen volgens ooggetuigen ook een militair kamp en een controlepost in de buurt aan, waardoor het leger niet kon ingrijpen toen de groep urenlang in de school aanwezig was.

Uit het register van de school moet blijken dat zeker 300 meisjes vermist zijn. De lokale politie zegt op zoek te zijn naar 317 ontvoerde schoolmeisjes. Nog volgens de politie zijn de meisjes mogelijk meegenomen naar een nabijgelegen bos.

Wie de daders zijn, is nog niet duidelijk. In de staat Zamfara opereren verschillende gewapende bendes. Ze staan erom bekend te kidnappen voor geld of om gevangen bendeleden vrij te krijgen.