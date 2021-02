Cafébazen Noela (78) en Thijs (26) over leven zonder hun passie: “Elke dag wandel ik door leeg café, dat doet wel iets"

Geen versoepeling van de coronamaatregelen, geen perspectief, ook niet voor de horeca. "Terzake"-reporter Willem Van Mullem sprak met twee gepassioneerde cafébazen. Noela (78) staat al 50 jaar achter de toog in Aalbeke en Thijs (26) opende midden in het coronajaar de deuren naar zijn droomcafé in Sleidinge. Ze missen allebei niet alleen een inkomen, maar ook hun klanten en de arbeidsvreugde. Bekijk hierboven de reportage van "Terzake".