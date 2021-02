Oost-Vlaamse gouverneur Van Cauter: “Geen extra provinciale maatregelen, wel extra controles tijdens Omloop het Nieuwsblad”

Oost-Vlaams provinciegouverneur Carina Van Cauter vat de provinciale coronacijfers samen: “De provincie heeft nu 303 besmette patiënten per 100.000 inwoners. 354 mensen liggen er in het ziekenhuis met COVID-19, 71 mensen liggen op intensieve zorg. We zitten op 40 procent van de piek die we in het najaar beleefden. Maar kijk je naar het reproductiecijfer, dan kunnen we naar een verdubbeling gaan binnen 20 dagen."

Volgens longarts Eva Van Braeckel van het Gentse UZ zijn we nu al bezig met een derde stijging van het aantal besmettingen: “En wat we zien, telkens bij het begin van een nieuwe golf, is dat mensen weer zieker zijn als ze binnenkomen, en sneller achteruitgaan op het vlak van ademhaling. En het gaat om jongeren, onder de 20 jaar, ook dertigers en veertigers. Er zitten zeker mensen tussen die ernstig ziek zijn.”