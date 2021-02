Ophalers vinden messen in vuilniszakken in Londerzeel en Zemst: "Stop geen gevaarlijke voorwerpen in je huisvuilzak"

Er worden geregeld wel eens materialen gevonden die niet in een huisvuilzak thuis horen, en waar de ophalers zich aan kunnen verwonden. Zakken worden in zo'n geval afgeplakt en niet meegenomen. Maar dat er nu al tot twee maal toe een mes gevonden werd in een afvalzak, vindt de afvalintercommunale verontrustend.

Incovo roept dan ook op om voorzichtiger te zijn. "Het is eigenlijk eenvoudig: denk er aan dat er altijd iemand is die de vuilniszak moet vasthouden. Het is een vorm van solidariteit, maar ook zeker ook van aansprakelijkheid", zegt Jan Buysse van de intercommunale. "Stel dat daar ongevallen mee gebeuren, dan kan je opdraaien voor de schade die veroorzaakt is. Let op met alles wat een beetje gevaarlijk is zoals klein gevaarlijk afval en scherpe voorwerpen. Stop die alstublieft niet in je vuilniszak."