Ophef over "witte" vertaler van gedicht Amanda Gorman: Marieke Lucas Rijneveld geeft opdracht terug

Kan en mag een witte persoon het intussen wereldbekende gedicht van de zwarte Amerikaanse dichteres Amanda Gorman vertalen? De voorbije dagen was daar in Nederland felle discussie over op sociale media. Marieke Lucas Rijneveld die door de uitgever was gevraagd als vertaler - een keuze waar Amanda Gorman het zelf mee eens was - heeft zich nu teruggetrokken. "Ik heb begrip voor de mensen die zich gekwetst voelen", schrijft ze op Twitter.