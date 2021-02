Overheid gaat peperdure mucomedicijnen terugbetalen, Vandenbroucke: "Gratis voor meer dan 600 patiënten"

"Het gaat om twee medicijnen, Orkambi en Symkevi, die belangrijk zijn voor de mucopatiënten. Die medicijnen zijn ook buitengewoon duur. We hebben een lange en moeilijke onderhandeling gevoerd met de producenten en we zijn tot een akkoord gekomen. Op die basis gaan we die medicijnen gratis kunnen aanbieden aan de patiënten die die medicijnen nodig hebben. Het gaat om een groep van meer dan 600 patiënten. We zijn heel blij dat we die mensen nu kunnen helpen", zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

Orkambi is een medicijn voor de jongere groep patiënten van twee tot elf jaar. Symkevi is voor patiënten vanaf twaalf jaar. "Dat kost vandaag voor het ene 134.000 euro per jaar als je het zelf moet betalen, het ander kost zelfs 165.000 euro per jaar. Dat is onbetaalbaar. We hebben onderhandeld met de firma’s om tot een akkoord te komen. We gaan dat terugbetalen aan een verantwoorde prijs en dat betekent dat het medicijn gratis is voor de patiënten."

Begin februari getuigden enkele ouders van kinderen die de medicijnen nodig hebben in "Terzake" over hun situatie. Ze voelden zich in de steek gelaten door de overheid. De medicijnen kunnen het leven van een zieke drastisch verbeteren, maar ze zijn onbetaalbaar. Door de beslissing van de overheid zullen ze nu wel behandeld kunnen worden.