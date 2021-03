Partijgenoten Zuhal Demir willen geen windmolens in Gingelom: "Ik nodig haar uit om ter plaatse te komen kijken"

Zuhal Demir wil drie windmolens laten bouwen in Gingelom, naast de Gallo-Romeinse grafheuvel. Het is een dossier dat al meer dan een jaar aansleept. "We tekenen beroep aan in persoonlijke naam. De windmolens zorgen voor een slagschaduw, voor lawaai en zouden bovendien pal naast een Gallo-Romeinse grafheuvel gebouwd worden", aldus Lejo Fontey.