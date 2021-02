James Corden krijgt eerste interview met prins Harry in L.A.: "Weten allemaal hoe Britse pers kan zijn, het was toxisch"

Maar Harry, die zelf ook een contract heeft bij Netflix, lijkt zich er niet aan te storen. "Het is fictie, ze doen niet alsof het de realiteit is dat we zien", zegt hij daarover. "Het is niet helemaal accuraat, maar het geeft wel een vaag idee van hoe onze levensstijl is als royal, hoe we onder druk staan om onze plicht boven alles (zelfs boven familie) te plaatsen en wat de gevolgen daarvan zijn." Harry geeft zelfs aan dat hij zich "comfortabeler" voelt bij "The Crown" dan bij de verhalen die over zijn familie, zijn vrouw en zichzelf in de pers verschijnen. ""The Crown" is duidelijk fictie, maar de verhalen in de pers worden gebracht als feiten omdat het zogezegd om nieuws gaat."