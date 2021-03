Resto du Coeur kan stijgende vraag naar voedselpakketten niet bijhouden: "Dit hebben we nog nooit meegemaakt"

Resto du Coeur België heeft in totaal 17 sociale restaurants in ons land, waarvan twee in Brussel (Sint-Gillis en Laken) en drie in Vlaanderen (Tienen, Assenede en Oostende). Stuk voor stuk zien ze het afgelopen jaar een forse stijging van de vraag naar voedselpakketten.

"In de Brusselse gemeente Sint-Gillis is de vraag zelfs verdubbeld in 2020", vertelt verantwoordelijke Guy Stukkens. En de vraag neemt ook vandaag niet af. "Tijdens de coronacrisis kunnen we uit veiligheidsoverwegingen bijna geen maaltijden meer serveren in ons restaurant. Daarom zetten we extra in op de verdeling van take-away voedselpakketten."