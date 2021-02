Russische diplomaten verlaten Noord-Korea met handkar op treinsporen door strenge coronaregels

Een groep Russische diplomaten en familieleden is uit Noord-Korea teruggekeerd naar Rusland met een handkar. Door de coronapandemie is het in Noord-Korea voor treinen en wagons verboden om het land in of uit te rijden en ook het internationaal vliegverkeer ligt nagenoeg volledig stil. De diplomaten moesten dus een andere, bijzonder omslachtige, manier vinden om het land te verlaten. Officieel is er geen enkele bevestigde coronabesmetting in de geïsoleerde dictatuur.