Socioloog Walter Weyns (UA): "Veel mensen zouden het vreemd vinden als er geen versoepelingen komen"

De afgelopen dagen kwamen heel wat jongeren in Antwerpen, Gent en Leuven massaal samen in parken en op pleinen. "Vorige maand verwees minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke naar "het rijk van de vrijheid" dat zich aankondigde, en dat moet je natuurlijk geen twee keer zeggen tegen jongeren. Zeker met die uitzonderlijke lentedagen, dat nodigt uit om elkaar op te zoeken en te genieten. Hier en daar is een soort van tussentijds feestje opgedoken. Dat zorgt voor een feestelijk gevoel en het wordt gezien als: "het is al begonnen, we zijn al bezig aan de versoepelingen"."