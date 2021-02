Na de recente dagrecords: een blik op de uitschieters door de jaren heen (en hoe klimaatopwarming speelt)

In de bovenstaande grafiek van het KMI zien we hoeveel dagrecords (koude- of warmte-uitschieters in respectievelijk blauw of rood) elk kalenderjaar momenteel op z'n conto heeft staan. De oefening is telkens gemaakt tegenover de héle periode van 1892 tot 2021: dat betekent dat een warmterecord van 1949 voor een 21e februari dat verbroken is op 21 februari dit jaar, dus weer van de tabellen van 1949 verdwijnt. Bij een eventuele exacte evenaring tot op een tiende, bleef het vorige recordjaar staan. "Hier komt duidelijk uit dat de warmterecords de bovenhand nemen", zegt De Troch. "De kouderecords zien we toch vooral aan het begin van de curve."

Klimaatexperts verwachten ook voor de komende jaren nog meer warmterecords als gevolg van de algemene stijging van de globale temperatuur, zelfs al worden de dagrecords natuurlijk altijd wel scherper.