Stemcoach wijst minister Ben Weyts terecht: "Drink geen sinaasappelsap in een tv-studio"

Aandachtige kijkers is het al opgevallen: Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) kiest in de tv-studio vaak voor sinaasappelsap. Bijvoorbeeld woensdagavond toen hij in De Afspraak te gast was. Volgens de woordvoerder van de minister kiest Weyts sinaasappelsap omdat hij overdag alleen water drinkt en houdt van afwisseling. Hij voegde daar in de krant Het Nieuwsblad aan toe: "het is een doordachte keuze. Het helpt tegen een droge mond, wat aangewezen is als je in zo'n programma veel moet praten. Bij deze een tip aan al wie eens in een studio zit." Maar klopt dat wel?