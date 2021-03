KdG-studenten sluiten zich 24 uur lang op om middelbare scholieren virtueel rond te leiden op campus

Met het project wil de KdG zo veel mogelijk zesdejaars rondleiden op hun campus. "Via een livestream kunnen de studiekiezers "De Grote Opsluiting" online volgen. Kijkers kunnen dan opdrachten insturen die de studenten moeten voltooien", vertelt Xander.

De bedoeling van de opsluiting is om een unieke inkijk te bieden in de school. "We willen aan de hand van het spel tonen hoe het er op de campus aan toe gaat. Ze krijgen een beeld van alle campussen. Hoe het er exact gaat uitzien, is voor ons ook nog een verrassing", zegt Xander.