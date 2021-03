Tremelo rekent op koolmezen in strijd tegen processierups

De eikenprocessierups komt steeds vaker voor in ons land, maar zorgt ieder jaar voor de nodige overlast. Wanneer de brandharen in contact komen met je huid of ogen kan je ontstekingen en veel jeuk krijgen. De gemeente Tremelo wil de strijd met de rupsen nu aanbinden en roept daarvoor de hulp in van hun natuurlijke vijand: de koolmees. "We hebben nu op vijf verschillende plaatsen tien nestkastjes opgehangen. Eén kleine koolmees eet tot 400 rupsen per dag, dus dat kan aardig oplopen", vertelt schepen van Milieu Petra Vreys (Groen).