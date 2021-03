TriVelo lanceert fietstaxi’s voor minder mobiele ouderen: “We kregen al veel inschrijvingen binnen”

TriVelo lanceert fietstaxi’s voor minder mobiele ouderen in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham, met steun van de stad Gent. Het initiatief kwam er nadat de stad Gent bekendmaakte dat er een tekort is aan vervoer voor senioren. Vrijwilligers halen de senioren op om hen bijvoorbeeld naar de kapper of supermarkt te vervoeren. “Als het goed loopt, rollen we het uit in de rest van Gent", klinkt het.