Advocaat van vader Britney Spears: "Elk verhaal heeft een slechterik nodig, maar Jamie heeft haar leven gered"

Britney Spears werd in 2008 na mentale problemen onder het bewindvoerderschap van haar vader geplaatst. Jamie Spears kreeg zo het volledige zeggenschap over zowel haar privéleven als haar zakelijke leven. Maar voor Britney is het na 13 jaar genoeg geweest: in de rechtbank gaf ze aan "bang" te zijn van haar vader. Ze wil niet af van het bewindvoerderschap, maar wel van haar vader als bewindvoerder. Een documentaire van The New York Times ging deze maand verder in op het bewindvoerderschap en ook de roep van haar fans in de"#FreeBritney-beweging" klinkt steeds luider. Zij zien het hele bewindvoerderschap als enorm controversieel, omdat het een manier zou zijn om de popster te controleren en manipuleren.