5 jaar na de aanslagen - Vlaamse op iconische foto blikt terug: "Van overal ter wereld kreeg ik vragen voor interviews"

Snel kroop Stefanie onder een ijzeren bank, met de handen over het hoofd en verstopt achter haar bagage. "Ik dacht dat die terroristen nog gingen rondschieten. Ik hield me voor dood tot het weer rustig werd." Daarna hielp ze de vrouw naast haar en bracht een verband aan. "Plots dacht ik aan mijn moeder, die had me even voordien nog afgezet. Ik heb haar gebeld." En dat is het moment waarop een vrouw uit Georgië de foto neemt. Een foto die zich razendsnel online verspreidt.

Stefanie is zich daar helemaal niet van bewust totdat haar telefoon opnieuw verbinding heeft. In het ziekenhuis van Neder-Over-Heembeek, waar ze zich laat verzorgen aan enkele kleinere verwondingen. De berichtjes stromen binnen. De foto komt op alle nieuwssites, van The New York Times, CNN, tot bij de Britse krant The Telegraph.