Vanaf 1 maart nieuw energielabel voor huishoudtoestellen: "Consument beter informeren, producent meer stimuleren"

Het huidige energielabel bestaat al sinds de jaren '90. Maar doorheen de jaren zijn de toestellen energiezuiniger geworden. Vroeger was A het meest energiezuinig, maar door de verbeteringen op vlak van verbruik zijn er doorheen de jaren altijd maar plusjes aan toegevoegd. Intussen zitten we aan A+++. Dit systeem is achterhaald en daarom komt er nu een nieuw label.

Consument beter informeren

Energieminister Tinne Van der Straeten geeft in De Inspecteur meer uitleg over de nieuwe energielabels. "Het is de bedoeling dat de nieuwe labels de consument beter informeren. Ze zijn dan ook meer afgestemd op het dagelijkse leven en de noden van de consument. Zo geven ze je bijvoorbeeld aan hoe groot het verbruik is bij 100 wasbeurten, dat is heel herkenbaar voor de consument. Bij het nieuwe label wordt er ook rekening gehouden met het geluid dat het toestel maakt. Dus ook naar comfort wordt gekeken. Men houdt bij het nieuwe label rekening met veel meer aspecten."

"Anderzijds is het ook onze bedoeling om met het nieuwe energielabel producenten te stimuleren echt werk maken van zuinige toestellen. Sinds de invoer van het vorige label zijn toestellen een pak energievriendelijker geworden, dat hopen we met dit nieuwe label opnieuw te bereiken."

Van der Straeten beseft dat er bij de consument verwarring kan ontstaan over de nieuwe labels. Die is gewend geraakt aan die vele plusjes en zal opschrikken als hij in de winkel plots veel meer D's, E's en F's ziet staan. "Die toestellen zijn zeker energiezuinig, maar voor verbetering vatbaar. Dat is de uitdaging voor de producenten".

Niet voor alle toestellen

De nieuwe labels zullen nog niet terug te vinden zijn op alle toestellen. Enkel koelkasten, diepvriezers, vaatwassers, wasmachines, beeldscherm en televisies krijgen vanaf volgende week het nieuwe en strengere energielabel.

Van der Straeten: "Dit nieuwe label rollen we in alle lidstaten van de Europese Unie gelijk uit, daarom is het een gefaseerde aanpak. Eerst de toestellen die we het meest gebruiken, in september komen daar ook alle lampen bij. De einddatum die we ons hebben voorgenomen om alle huishoudtoestellen een nieuw label te geven in 2030, al hoop ik persoonlijk dat het sneller kan gaan."

Maar hoe ga ik dan het nieuwe en het oude logo kunnen onderscheiden? "Het nieuwe energielabel kan je makkelijk herkennen aan de QR-code die in de rechterbovenhoek staat. Als je die code scant met je smartphone zal je ook alle nodige informatie krijgen over het toestel. En uiteraard zijn er ook altijd de verkopers die zijn opgeleid en je alle nodige info kunnen geven."

Ecocheques?

Toestellen die energiezuinig zijn kan je vandaag betalen met ecocheques. Maar ga je je ecocheques ook nog kunnen gebruiken als het toestel dat je wil kopen plots een F- of G-label heeft?

"Op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over.", zegt Van der Straeten. "De Nationale Arbeidsraad moet een beslissen voor welke toestellen en labels je die ecocheques mag gebruiken. Zij zijn het overlegorgaan waarin die zaken concreet besproken worden. Die ecocheques liggen volgende week op de tafel van de Nationale Arbeidsraad en ik hoop dat er dan ook een beslissing genomen wordt".