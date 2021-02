Vlaams onderzoek toont aan dat kankermedicijn Leukine ook helpt bij de behandeling van ernstig zieke covidpatiënten

Daarnaast is in de Verenigde Staten ook een tweede studie opgestart bij 400 covidpatiënten die niet in het ziekenhuis liggen, en dus minder ziek zijn. “Leukine heeft als voordeel dat het verneveld kan worden en thuis via een eenvoudig toestelletje kan worden ingeademd”, licht professor Lambrecht toe. “Het heeft ook nauwelijks bijwerkingen. Deze studie toont mogelijk aan dat Leukine ook werkt bij covidpatiënten bij wie de ziekte nog in een vroeg stadium zit. We zijn dan ook benieuwd naar de resultaten. In het beste geval kunnen we Leukine in de toekomst ook inzetten tegen andere infectieziekten.”